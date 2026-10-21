अमेरिका ने भारत को वेनेजुएला के तेल को और ज्यादा साफ करना को कहा
अमेरिका ने भारत से गुजारिश की है कि वह वेनेजुएला से आने वाले कच्चे तेल को और ज्यादा साफ करे।
अमेरिका को उम्मीद है कि रिलायंस का जामनगर रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स इस भारी और मुश्किल से प्रोसेस होने वाले तेल को आसानी से संभाल पाएगा।
दुनियाभर में चल रहे संघर्षों की वजह से तेल की कीमतें लगातार ऊपर-नीचे हो रही हैं और आपूर्ति श्रृंखलाएं भी उलझी हुई हैं। ऐसे में अमेरिका भारतीय रिफाइनरियों को ईंधन की सप्लाई बनाए रखने और बाजारों को स्थिर रखने का एक समझदार तरीका मानता है।
वेनेजुएला के कच्चे तेल से डीजल बनाती हैं रिफाइनरियां
कुछ भारतीय रिफाइनरियां ऐसी बनी हैं जो वेनेजुएला के ज्यादा सल्फर वाले कच्चे तेल को डीजल जैसे जरूरी उत्पादों में बदलने जैसे मुश्किल काम कर सकती हैं।
एक साथ काम करने से भारत को नया व्यापार मिलेगा और अमेरिका भी वेनेजुएला के तेल को अलग-अलग जगह भेज पाएगा। इससे दोनों देशों को दुनियाभर के लगातार बदलते ऊर्जा बाजार के हिसाब से खुद को ढालने में आसानी होगी।