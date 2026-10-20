भारत बनाम जिम्बाब्वे: शफाली वर्मा ने लगातार दूसरे मैच में जड़ा अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े

शफाली ने पहली गेंद से ही आक्रामक बल्लेबाजी की और जिम्बाब्वे की गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा।

वह 37 गेंदों में 69 रन बनाकर आउट हुईं। उनकी पारी में 6 चौके और 5 छक्के शामिल रहे। उन्होंने 186.49 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए।

शफाली ने अनुष्का शर्मा के साथ 32 गेंदों में 54 रन की साझेदारी की। वहीं, पूर्व कप्तान हरमनप्रीत कौर ने भी आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 41 गेंदों में 84 रन बनाए।