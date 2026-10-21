UN की डरावनी चेतावनी, 2100 तक 2.6 डिग्री बढ़ेगा धरती का तापमान

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अमेरिका जैसे बड़े उत्सर्जन करने वाले देश इस मामले में काफी पीछे रह गए हैं। अमेरिका में बिजली की बढ़ती मांग और कोयले के ज्यादा इस्तेमाल की वजह से वहां का उत्सर्जन असल में बढ़ा है, खासकर पेरिस समझौते से अपनी पुरानी वापसी के बाद से।

हालांकि, कुछ G20 देशों ने अपने उत्सर्जन की रफ्तार को धीमा करने में कामयाबी पाई है, लेकिन यह कोशिश अभी भी काफी नहीं है।

COP31 सम्मेलन नजदीक आ रहा है, ऐसे में संयुक्त राष्ट्र सभी देशों से बेहतर जलवायु योजनाएं लेकर आने की अपील कर रहा है और इस संकट को वाकई एक आपात स्थिति मानकर गंभीरता से लेने की बात कह रहा है।