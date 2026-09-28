संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सऊदी अरब में हूती हमलों की निंदा की
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) ने हाल ही में सऊदी अरब पर हुए हूती हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में आम नागरिकों और ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाया गया था, जिसमें कई महिलाएं और बच्चे घायल हुए हैं।
तनाव बढ़ने के बीच, फ्रांसीसी दूत जेरोम बोनाफोंट ने कहा, "सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने सऊदी अरब साम्राज्य के खिलाफ लगातार हो रहे हूती हमलों की कड़े शब्दों में निंदा की है।"
इसके जवाब में, सऊदी अरब ने अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए 'मक्का संयुक्त रक्षा समझौते' के तहत पाकिस्तान और तुर्की के साथ हाथ मिलाया है।
सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के सैन्य अधिकारियों की बैठक की योजना
सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के सैन्य नेता जल्द ही मिलेंगे ताकि वे अपने रक्षा संबंधों को मजबूत कर सकें। तुर्की के जनरल स्टाफ प्रमुख इन वार्ताओं के लिए सऊदी अरब का दौरा करेंगे।
मामले की गंभीरता को बढ़ाते हुए, सऊदी अरब के ग्रैंड मुफ्ती ने सैनिकों के लिए राज्य की रक्षा करना धार्मिक कर्तव्य बताया है।
ये कदम ऐसे समय में उठाए जा रहे हैं जब जुलाई से सऊदी ठिकानों पर हूती हमले बढ़ गए हैं। इतना ही नहीं, इस समूह ने समुद्री नाकेबंदी की भी घोषणा की है और यमन के लाल सागर तटरेखा पर कब्जा कर लिया है।