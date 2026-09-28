संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सऊदी अरब में हूती हमलों की निंदा की

सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के सैन्य नेता जल्द ही मिलेंगे ताकि वे अपने रक्षा संबंधों को मजबूत कर सकें। तुर्की के जनरल स्टाफ प्रमुख इन वार्ताओं के लिए सऊदी अरब का दौरा करेंगे।

मामले की गंभीरता को बढ़ाते हुए, सऊदी अरब के ग्रैंड मुफ्ती ने सैनिकों के लिए राज्य की रक्षा करना धार्मिक कर्तव्य बताया है।

ये कदम ऐसे समय में उठाए जा रहे हैं जब जुलाई से सऊदी ठिकानों पर हूती हमले बढ़ गए हैं। इतना ही नहीं, इस समूह ने समुद्री नाकेबंदी की भी घोषणा की है और यमन के लाल सागर तटरेखा पर कब्जा कर लिया है।