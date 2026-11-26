संयुक्त राष्ट्र (UN) के एक ट्रिब्यूनल ने फिलिस्तीन शरणार्थियों पर काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी (UNRWA) द्वारा 9 फिलिस्तीनी सहायता कर्मचारियों को बर्खास्त करने के तरीके पर सवाल खड़े किए हैं।

असल में, एजेंसी ने इन कर्मचारियों को हमास और 7 अक्टूबर 2023 के हमलों से जोड़ने वाले इजरायली दावों पर ही ज्यादा भरोसा किया।

इस मामले में कोई खास स्वतंत्र जांच नहीं की गई। इस वजह से गाजा में मानवीय कार्यों की निष्पक्षता और उन पर पड़ने वाले असर को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं।