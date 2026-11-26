UNRWA की गाजा स्टाफ बर्खास्तगी पर संयुक्त राष्ट्र के न्यायाधिकरण ने आपत्ति जताई
संयुक्त राष्ट्र (UN) के एक ट्रिब्यूनल ने फिलिस्तीन शरणार्थियों पर काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी (UNRWA) द्वारा 9 फिलिस्तीनी सहायता कर्मचारियों को बर्खास्त करने के तरीके पर सवाल खड़े किए हैं।
असल में, एजेंसी ने इन कर्मचारियों को हमास और 7 अक्टूबर 2023 के हमलों से जोड़ने वाले इजरायली दावों पर ही ज्यादा भरोसा किया।
इस मामले में कोई खास स्वतंत्र जांच नहीं की गई। इस वजह से गाजा में मानवीय कार्यों की निष्पक्षता और उन पर पड़ने वाले असर को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं।
ट्रिब्यूनल को सबूतों में खामियां मिलीं, मुआवजे का आदेश दिया
ट्रिब्यूनल को सबूतों में कई बड़ी कमियां मिलीं। इनमें क्लोन की गई सिम कार्ड से जुड़ी गड़बड़ियां थीं और कर्मचारियों को अपना बचाव करने का मौका भी नहीं मिला, क्योंकि उनसे पूछताछ ही नहीं की गई थी।
एक कर्मचारी, अबू अवद, को तो मुआवजा भी दिया गया। गवाहों के बयानों से सामने आया कि वह उस दिन UNRWA की स्टाफ बस में सामान्य रूप से यात्रा कर रहा था।