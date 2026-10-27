संयुक्त राष्ट्र का दावा, रूस ने यूक्रेन में मानवता के खिलाफ युद्ध अपराध किया

रूस ने इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। रूस के संयुक्त राष्ट्र मिशन ने कहा कि मॉस्को इस आयोग के काम करने के दायरे को नहीं मानता और इसलिए उसके निष्कर्षों को "मनगढ़ंत डेटा" पर आधारित बताकर रद्द कर दिया गया है।

इस जांच में 255 यूक्रेन के लोगों के बयान दर्ज किए गए थे, लेकिन रूस ने आयोग की तरफ से पूछे गए सवालों का कोई जवाब नहीं दिया है।

एक बार फिर सर्दियां आने वाली हैं, ऐसे में अगर ये हमले जारी रहते हैं तो आम नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है।