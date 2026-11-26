ब्रिटिश सरकार ने आने वाले 5 सालों में अपनी परमाणु पनडुब्बी सुविधाओं को आधुनिक बनाने के लिए बैबकॉक कंपनी के साथ 8 अरब पाउंड का एक बड़ा करार किया है।

ब्रिटेन का मकसद रूस से बढ़ती सुरक्षा चिंताओं के बीच देश की परमाणु सुरक्षा को मजबूत करना है, जिससे पनडुब्बियों की मरम्मत तेजी से हो सके और उन्हें बेहतर सहायता मिल सके।

रक्षा मंत्री वेस स्ट्रीटटिंग ने बताया कि मौजूदा संसद में यह अब तक का सबसे बड़ा खरीद समझौता होगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए यह फैसला कितना अहम है।