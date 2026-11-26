ब्रिटेन ने बैबकॉक के साथ 8 अरब पाउंड का ऐतिहासिक पनडुब्बी सौदा किया, सुरक्षा बढ़ेगी
ब्रिटिश सरकार ने आने वाले 5 सालों में अपनी परमाणु पनडुब्बी सुविधाओं को आधुनिक बनाने के लिए बैबकॉक कंपनी के साथ 8 अरब पाउंड का एक बड़ा करार किया है।
ब्रिटेन का मकसद रूस से बढ़ती सुरक्षा चिंताओं के बीच देश की परमाणु सुरक्षा को मजबूत करना है, जिससे पनडुब्बियों की मरम्मत तेजी से हो सके और उन्हें बेहतर सहायता मिल सके।
रक्षा मंत्री वेस स्ट्रीटटिंग ने बताया कि मौजूदा संसद में यह अब तक का सबसे बड़ा खरीद समझौता होगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए यह फैसला कितना अहम है।
समझौते से पैदा होंगी करीब 3,000 नौकरियां
इस पहल से सिर्फ पनडुब्बियों को ही फायदा नहीं होगा, बल्कि प्लाईमाउथ, क्लाइड और ब्रिस्टल में करीब 3,000 कुशल नौकरियां भी पैदा होंगी।
साथ ही, प्रशिक्षुओं और स्नातकों के लिए 2,500 अवसर भी तैयार होंगे। इस समझौते का मकसद रखरखाव के उन लंबित कामों को निपटाना भी है, जिनकी वजह से पनडुब्बियां अक्सर तय समय से ज्यादा समुद्र में रहती थीं।
इससे रॉयल नेवी पर दबाव कम होगा और सीमित बजट के बावजूद ब्रिटेन को युद्ध के लिए हमेशा तैयार (वॉरफाइटिंग रेडी) रहने में मदद मिलेगी।