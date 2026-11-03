ट्रंप प्रशासन का नया दांव: गर्भवती कर्मचारियों की मुश्किलें बढ़ाने की तैयारी?

अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन गर्भवती कर्मचारियों के लिए निष्पक्षता अधिनियम (PWFA) में कुछ बड़े बदलावों पर विचार कर रहा है। इन बदलावों के बाद गर्भवती कर्मचारियों को काम की जगह पर मिलने वाली सुविधाएं हासिल करना और मुश्किल हो सकता है। इसमें काम के दौरान ब्रेक, अपनी जरूरत के हिसाब से काम का समय या फिर मेडिकल अपॉइंटमेंट, गर्भपात संबंधी देखभाल और प्रजनन उपचार जैसी चीजों के लिए छुट्टी मिलना शामिल है। इसके अलावा समान रोजगार अवसर आयोग (EEOC) भी गर्भावस्था, प्रसव या इससे जुड़ी चिकित्सा हालत की परिभाषा को और छोटा कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो अप्रैल 2024 में बनाए गए और जून 2024 से लागू हुए नियमों पर भी सीधा असर पड़ेगा।