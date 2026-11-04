ऑस्ट्रेलिया में नाबालिगों के सोशल मीडिया प्रतिबंध का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा

ऑस्ट्रेलिया की सुप्रीम कोर्ट इस बात पर विचार कर रही है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों को टिकटॉक, स्नैपचैट और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया ऐप्स इस्तेमाल करने से रोका जाना चाहिए या नहीं।

यह कानून पिछले साल लागू हुआ था, जिसे युवाओं को ऑनलाइन सुरक्षित रखने के मकसद से बनाया गया था। लेकिन कुछ संगठनों ने इसे चुनौती दी है।

उनका कहना है कि इससे लोगों की अभिव्यक्ति की आजादी और निजता सीमित हो रही है। इसी बीच रेडिट ने भी इस मामले में अपनी बात रखी है। उनका तर्क है कि इस पाबंदी में सभी प्लेटफॉर्म्स को एक ही नजर से देखा गया है, जबकि असल में वे सब अलग-अलग काम करते हैं और उनकी प्रकृति भी एक-दूसरे से काफी अलग है।