यमन से हूती गुट ने दागीं मिसाइलें, सऊदी ने हवा में ही कर दी ढेर
क्षेत्रीय तनाव बढ़ने के बीच, सऊदी अरब के गठबंधन ने यमन के हूती विद्रोहियों द्वारा रियाद और दक्षिणी इलाके की तरफ दागी गई बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों को रोका और उन्हें नष्ट कर दिया।
यमन के हूती गुट ने रविवार को रियाद की तरफ 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं, मगर सऊदी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने उन्हें बीच में ही रोक दिया।
शहर में लोगों ने धमाकों की तेज आवाजें सुनीं। बाद में अधिकारियों ने साफ किया कि अब कोई खतरा नहीं है। इस नए हमले से क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है।
सऊदी ठिकानों पर हूती हमले बढ़े
संयुक्त राष्ट्र (UN) की मध्यस्थता से जो शांति समझौता हुआ था, वह 2022 में टूट गया। इसके बाद से ही हूती गुट ने सऊदी हवाई अड्डों और तेल ठिकानों को निशाना बनाना तेज़ कर दिया था।
पिछले साल फरवरी में ईरान पर हुए अमेरिका और इज़राइल के हमलों के बाद तो इन हमलों में और तेजी आ गई है। वहीं दूसरी ओर हूती गुट का दावा है कि साना के पास हाल ही में हुए सऊदी हवाई हमलों में कम से कम 33 लोग मारे गए हैं।