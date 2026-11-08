यमन से हूती गुट ने दागीं मिसाइलें, सऊदी ने हवा में ही कर दी ढेर

क्षेत्रीय तनाव बढ़ने के बीच, सऊदी अरब के गठबंधन ने यमन के हूती विद्रोहियों द्वारा रियाद और दक्षिणी इलाके की तरफ दागी गई बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों को रोका और उन्हें नष्ट कर दिया।

यमन के हूती गुट ने रविवार को रियाद की तरफ 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं, मगर सऊदी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने उन्हें बीच में ही रोक दिया।

शहर में लोगों ने धमाकों की तेज आवाजें सुनीं। बाद में अधिकारियों ने साफ किया कि अब कोई खतरा नहीं है। इस नए हमले से क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है।