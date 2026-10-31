रियाद के ऊपर गिरा ड्रोन, यमन में बेघर हुए 2.75 लाख लोग

यह ऐसे समय हुआ है जब ईरान समर्थित यमन के हूती विद्रोही सऊदी ठिकानों पर लगातार हमले तेज कर रहे हैं। इन हमलों में हाल के वे हमले भी शामिल हैं जिनकी वजह से रियाद का हवाई अड्डा बंद करना पड़ा था और कई स्थानीय कार्यक्रमों में भी बाधा आई थी। जुलाई में जब से शांति समझौता टूटा है, संघर्ष और भी बदतर हो गया है। इसकी वजह से हिंसा और बढ़ गई है, जिससे यमन में मानवीय संकट गहराता जा रहा है, जहां अब 2.75 लाख से भी ज्यादा लोग अपना घर-बार छोड़ने को मजबूर हुए हैं।