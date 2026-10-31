सैंटनर ने हासिल की उपलब्धि (तस्वीर: एक्स/@BLACKCAPS)

टी-20 अंतरराष्ट्रीय में भारतीय टीम के खिलाफ सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज

लेखन अंकित पसबोला 12:43 pm Oct 31, 202612:43 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम को न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को चौथे टी-20 मुकाबले में 87 रन से करारी शिकस्त मिली। ईडन पार्क स्टेडियम में जीत के लिए मिले 260 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम 172/9 का स्कोर ही बना सकी। इस मैच में न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने 24 रन देते हुए 2 विकेट लिए। वह भारत के खिलाफ सर्वाधिक टी-20 विकेट वाले गेंदबाज बने। आइए इस सूची के बारे में जानते हैं।