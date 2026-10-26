सऊदी अरब ने रियाद हवाई अड्डे पर हूती की मिसाइलों को रोका, जवाबी वार किया
यमन में हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के रियाह हवाई अड्डे को एक बार फिर बैलिस्टिक मिसाइल से निशाने पर लिया, लेकिन सऊदी के नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन ने इसे बीच में ही रोक दिया।
सऊदी प्रशासन ने सोमवार को दावा किया कि उसके कई मिसाइल लॉन्चर और स्टोरेज जगहों पर हमला किया है। बताया जा रहा है कि इस मिसाइल को यमन के हूती विद्रोहियों ने दागा था।
हमलों के बाद तनाव काफी बढ़ गया है। सऊदी अरब ने शहर में कई धमाकों और संभावित हवाई हमलों की नई चेतावनी जारी की है।
बता दें कि इससे पहले भी हूती रियाद हवाई अड्डे पर जोरदार हमला कर चुके हैं, जिसमें कुछ लोगों की मौत हुई थी।
तुर्की अल-मालकी का कहना है, सना में लॉन्चर तबाह किए गए
सऊदी गठबंधन के प्रवक्ता तुर्की अल-मालकी ने बताया कि मिसाइल को सफलतापूर्वक रोका गया और जवाबी कार्रवाई में सना में मौजूद मिसाइल लॉन्चरों को तबाह कर दिया गया है।
इस महीने की शुरुआत में हुए एक जानलेवा हमले के बाद यह नया हमला हुआ है, जिसके कारण एक बड़ा निवेश सम्मेलन 2027 तक के लिए स्थगित करना पड़ा है।
इस बीच, हूती सैन्य प्रवक्ता याह्या सारी ने चेतावनी दी है कि रियाद का हवाई अड्डा अभी भी खतरे में है। उन्होंने एयरलाइंस को सलाह दी है कि वे इस हवाई अड्डे का इस्तेमाल न करें। यह संघर्ष पूरे क्षेत्र में लोगों की यात्रा योजनाओं और उनके रोजमर्रा के जीवन को लगातार प्रभावित कर रहा है।