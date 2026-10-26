सऊदी अरब ने रियाद हवाई अड्डे पर हूती की मिसाइलों को रोका, जवाबी वार किया

यमन में हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के रियाह हवाई अड्डे को एक बार फिर बैलिस्टिक मिसाइल से निशाने पर लिया, लेकिन सऊदी के नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन ने इसे बीच में ही रोक दिया।

सऊदी प्रशासन ने सोमवार को दावा किया कि उसके कई मिसाइल लॉन्चर और स्टोरेज जगहों पर हमला किया है। बताया जा रहा है कि इस मिसाइल को यमन के हूती विद्रोहियों ने दागा था।

हमलों के बाद तनाव काफी बढ़ गया है। सऊदी अरब ने शहर में कई धमाकों और संभावित हवाई हमलों की नई चेतावनी जारी की है।

बता दें कि इससे पहले भी हूती रियाद हवाई अड्डे पर जोरदार हमला कर चुके हैं, जिसमें कुछ लोगों की मौत हुई थी।