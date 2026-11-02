सऊदी ने हूती के नियंत्रण वाले यमन के रास ईसा बंदरगाह और तेल प्रतिष्ठान पर हमला किया
दुनिया
यमन के रास ईसा बंदरगाह और एक तेल प्रतिष्ठान पर सोमवार को सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने हमला किया, जिसमें 7 लोग घायल हो गए।
इस इलाके पर कब्जा रखने वाले हूतियों ने इन हमलों को “युद्ध अपराध” करार दिया और कहा कि यह अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है।
रास ईसा तेल आयात के लिए एक महत्वपूर्ण जगह है, जबकि इसके पास का होदेदाह शहर खाने-पीने के सामान और मानवीय सहायता लाने का मुख्य रास्ता है।
गठबंधन का कहना है कि हमले हौथी संसाधनों को कमज़ोर करने के लिए हैं
गठबंधन ने कहा है कि इन हमलों का मकसद हूती संसाधनों को कमजोर करना है। जुलाई में यमन के गृहयुद्ध के लिए 2022 में हुई शांति संधि टूटने के बाद से तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है।
संयुक्त राष्ट्र (UN) के अनुसार, हालिया संघर्षों में 1,600 से अधिक लोगों की जान गई है और 3 लाख लोग अपना घर छोड़ने पर मजबूर हुए हैं।