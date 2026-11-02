सऊदी ने हूती के नियंत्रण वाले यमन के रास ईसा बंदरगाह और तेल प्रतिष्ठान पर हमला किया

यमन के रास ईसा बंदरगाह और एक तेल प्रतिष्ठान पर सोमवार को सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने हमला किया, जिसमें 7 लोग घायल हो गए।

इस इलाके पर कब्जा रखने वाले हूतियों ने इन हमलों को “युद्ध अपराध” करार दिया और कहा कि यह अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है।

रास ईसा तेल आयात के लिए एक महत्वपूर्ण जगह है, जबकि इसके पास का होदेदाह शहर खाने-पीने के सामान और मानवीय सहायता लाने का मुख्य रास्ता है।