यूक्रेन में कीव क्षेत्र का डाइमर शहर सोमवार को रूसी हवाई हमलों से दहल गया, जिसमें कम से कम 15 लोग मारे गए हैं और कई लोग घायल हैं।

इन हमलों में डाइमर शहर में एक इमारत ढहने से सबसे ज्यादा लोगों की जान गई। बचाव दल अब भी मलबे के नीचे दबे लोगों को ढूंढ रहे हैं।

अन्य हमलों में एक सुपरमार्केट और एक निजी घर को भी निशाना बनाया गया। सर्दी का मौसम शुरू होने के साथ ही इन हमलों ने लोगों की चिंताएं और बढ़ा दी हैं।