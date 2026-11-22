पेरिस में महंगाई का उबाल: प्रदर्शनकारी उग्र, पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले
लेखन भारत शर्मा
पेरिस में मंगलवार रात एक जोश भरा, संगीत से गूंजता प्रदर्शन देखते ही देखते तनाव में बदल गया। दंगा-रोधी पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। शहर के एक मुख्य चौराहे पर शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हुआ यह प्रदर्शन आखिर में झड़पों में बदल गया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। यह घटना दिखाती है कि हाल के दिनों में पूरे फ्रांस में विरोध प्रदर्शन कितने तीखे हो गए हैं।
हजारों लोगों ने बढ़ती कीमतों के खिलाफ किया प्रदर्शन
अगले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले हजारों की संख्या में लोग बढ़ती महंगाई, सार्वजनिक सेवाओं की खराब हालत और राजनीतिक गतिरोध के खिलाफ आवाज उठाने के लिए इकट्ठा हुए। यह प्रदर्शन एक बड़ी लहर का हिस्सा है, जहां ज्यादा से ज्यादा लोग सुधारों की मांग कर रहे हैं।