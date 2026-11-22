पेरिस में मंगलवार रात एक जोश भरा, संगीत से गूंजता प्रदर्शन देखते ही देखते तनाव में बदल गया। दंगा-रोधी पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। शहर के एक मुख्य चौराहे पर शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हुआ यह प्रदर्शन आखिर में झड़पों में बदल गया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। यह घटना दिखाती है कि हाल के दिनों में पूरे फ्रांस में विरोध प्रदर्शन कितने तीखे हो गए हैं।