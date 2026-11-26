चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने इस योजना को "राजनीतिक पैंतरेबाजी" बताया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों को अपनी व्यापारिक शांति बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना चाहिए।

जापान के मुख्य कैबिनेट सचिव मिनोरू किहारा ने 15 प्रतिशत के टैरिफ को "खेदजनक" बताया है। वहीं, सिंगापुर अपने व्यापार समझौतों के कारण संभावित 20 प्रतिशत टैरिफ पर फिर से विचार करने की मांग कर रहा है।

यह भी चर्चा है कि अगर बातचीत रुक जाती है, तो ये टैरिफ चीन और EU के अलावा भारत जैसे देशों के लिए भी और ऊँचे हो सकते हैं, जिससे आने वाले समय में व्यापारिक तनाव बढ़ने की चिंता बढ़ गई है।