अमेरिका के एरिजोना में बाढ़ का तांडव; पुल बहा, कई शहर डूबे

बाढ़ की चेतावनी जारी होने के बाद कई इलाकों से लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। इनमें सेडोना भी शामिल है, जहां ओक क्रीक नदी उफान पर आ गई थी।

इसके अलावा, गीसेला (जो गिला काउंटी में है) और कैंप वर्डे के पास यावापाई काउंटी के कुछ हिस्सों से भी लोगों को निकाला गया है।

टक्सन और फ्लैगस्टाफ जैसे शहर भी इस समय भारी बाढ़ की चपेट में हैं, जहां पानी में फंसे लोगों को बचाने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं और कई सड़कों को बंद कर दिया गया है।

अधिकारियों ने सभी से अपील की है कि अगर कोई सड़क पानी में डूबी दिखे, तो तुरंत वहीं से लौट जाएं और अपनी जान जोखिम में न डालें।