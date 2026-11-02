अमेरिका के एरिजोना में बाढ़ का तांडव; पुल बहा, कई शहर डूबे
अमेरिका के एरिजोना राज्य इस समय अचानक आई बाढ़ से बुरी तरह जूझ रहा है। हालात ऐसे हैं कि रविवार को पिनेटॉप-लेकसाइड में एक पुल ढह गया।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यहां लगातार हो रही भारी बारिश के कारण कई शहरों में बाढ़ का असर दिख रहा है, जहां सड़कें पानी में डूबी हुई हैं और काफी नुकसान हुआ है।
इसी को देखते हुए राष्ट्रीय मौसम सेवा ने सोमवार तक और भारी बारिश की आशंका जताई है और सभी लोगों से सतर्क रहने की अपील की है।
लोगों को सुरक्षित निकाला गया
बाढ़ की चेतावनी जारी होने के बाद कई इलाकों से लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। इनमें सेडोना भी शामिल है, जहां ओक क्रीक नदी उफान पर आ गई थी।
इसके अलावा, गीसेला (जो गिला काउंटी में है) और कैंप वर्डे के पास यावापाई काउंटी के कुछ हिस्सों से भी लोगों को निकाला गया है।
टक्सन और फ्लैगस्टाफ जैसे शहर भी इस समय भारी बाढ़ की चपेट में हैं, जहां पानी में फंसे लोगों को बचाने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं और कई सड़कों को बंद कर दिया गया है।
अधिकारियों ने सभी से अपील की है कि अगर कोई सड़क पानी में डूबी दिखे, तो तुरंत वहीं से लौट जाएं और अपनी जान जोखिम में न डालें।