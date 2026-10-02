राजस्थान के जोधपुर में 'तरंग शक्ति' अभ्यास, आसमान में दिखेंगे अमेरिका के F-35 लड़ाकू विमान

राजस्थान के जोधपुर में होने वाले 'तरंग शक्ति' अभ्यास में अमेरिकी F-35 लड़ाकू विमान शामिल हो रहे हैं। बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास 26 सितंबर से 12 अक्टूबर तक चलेगा।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस अभ्यास में फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया समेत 8 देशों की वायु सेनाएं हिस्सा लेंगी और 40 से अधिक देश इसमें वायु सेनाओं एवं पर्यवेक्षकों के रूप में शामिल हैं।

अमेरिका का F-35 लड़ाकू विमान पहली बार, भारतीय आयोजन में शामिल हो रहा है, जो भारत-अमेरिका के बीच रक्षा संबंधों की मजबूती को दिखाता है।

इसके अलावा राफेल, तेजस और अन्य उन्नत विमान भी अभ्यास में शामिल हैं।