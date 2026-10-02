राजस्थान के जोधपुर में 'तरंग शक्ति' अभ्यास, आसमान में दिखेंगे अमेरिका के F-35 लड़ाकू विमान
राजस्थान के जोधपुर में होने वाले 'तरंग शक्ति' अभ्यास में अमेरिकी F-35 लड़ाकू विमान शामिल हो रहे हैं। बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास 26 सितंबर से 12 अक्टूबर तक चलेगा।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस अभ्यास में फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया समेत 8 देशों की वायु सेनाएं हिस्सा लेंगी और 40 से अधिक देश इसमें वायु सेनाओं एवं पर्यवेक्षकों के रूप में शामिल हैं।
अमेरिका का F-35 लड़ाकू विमान पहली बार, भारतीय आयोजन में शामिल हो रहा है, जो भारत-अमेरिका के बीच रक्षा संबंधों की मजबूती को दिखाता है।
इसके अलावा राफेल, तेजस और अन्य उन्नत विमान भी अभ्यास में शामिल हैं।
अनिल खोसला ने इसे 'सधा हुआ मल्टी-एलाइनमेंट' बताया
भारत रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीद रहा है (इसी वजह से तुर्की को F-35 प्रोग्राम से बाहर कर दिया गया था), फिर भी वह अमेरिका और रूस दोनों के साथ अपने रिश्ते अच्छे बनाए हुए है।
रिटायर्ड एयर मार्शल अनिल खोसला ने इसे "सधा हुआ मल्टी-एलाइनमेंट" बताया। उनके मुताबिक, भारत एक साथ कई सैन्य सहयोगियों के साथ काम करने में माहिर हो गया है।
यह अभ्यास भारत को मौका देता है कि वह बिना कोई बड़ा वादा किए, अलग-अलग फाइटर जेट्स को जांच सके। भविष्य के सौदों के लिए यह एक समझदारी भरा कदम है।