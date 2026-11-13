पाकिस्तान में TTP के खिलाफ सेना का अभियान, 10 दिन में 74 आतंकियों को मार गिराया

इनमें से ज्यादातर अभियान TTP को निशाना बनाकर किए गए। सिर्फ पिछले 2 दिनों में, मीर अली और ओरकजई में ही सेना ने 43 आतंकियों को मार गिराया।

सेना का कहना है कि ये कोशिशें 2021 से आतंकवाद से बुरी तरह प्रभावित इलाकों में शांति और स्थिरता वापस लाने के बड़े अभियान का हिस्सा हैं।

बता दें कि पाकिस्तान सेना और TTP के बीच 2012 में संघर्ष विराम टूटने के बाद से क्षेत्र में लगातार हमले जारी हैं। खैबर पख्तूनख्वा TTP का गढ़ है।