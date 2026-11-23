बांग्लादेश के खुलना रेलवे स्टेशन पर एक दीवार पर बनी रवींद्रनाथ टैगोर के एक भित्तिचित्र पर किसी ने फिर कालिख पोत दी है।

यह घटना तब हुई है जब कुछ ही दिन पहले इस भित्तिचित्र को पहले हुए हमले के बाद ठीक किया गया था।

यह भित्तिचित्र सांस्कृतिक हस्तियों की तस्वीरों से सार्वजनिक जगहों को सुंदर बनाने की एक पहल का हिस्सा है। ऐसे में यहां तोड़फोड़ से बहुत से लोग परेशान और दुखी हैं।

इससे पहले भी यहां कालिख पोतने की घटनाएं हो चुकी है।