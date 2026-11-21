फ्लोरेस 10 साल से भी ज्यादा समय से पुलिस को चकमा दे रहा था, जबकि उस पर 50 लाख डॉलर (लगभग 46 करोड़ रुपये) का इनाम घोषित था। उस पर नशीले पदार्थों और हथियारों से जुड़े कई गंभीर आरोप थे। उसकी गिरफ्तारी के बाद शहर में तुरंत हलचल मच गई। जगह-जगह नाकाबंदी हो गई, बिगड़ते हालात के कारण एक स्थानीय बेसबॉल मैच रद्द करना पड़ा, और फ्लोरेस को कानूनी कार्रवाई के लिए मैक्सिको सिटी ले जाया गया।