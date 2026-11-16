कांगो में इबोला के प्रकोप के साथ भूखमरी की समस्या, अब तक 5,000 से अधिक मौतें
कांगो अपने इतिहास के सबसे बड़े इबोला प्रकोप से जूझ रहा है। मई से अब तक 11,376 लोग इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं, जबकि 5,568 लोगों की मौत हो चुकी है।
इस वायरस से निपटने की लड़ाई में लगातार हो रही हिंसा और चरमराती स्वास्थ्य व्यवस्था बड़ी रुकावटें पैदा कर रही है। बहुत से लोग इलाज केंद्रों के बाहर ही दम तोड़ रहे हैं।
इसकी एक बड़ी वजह यह है कि अफवाहों के कारण वे इलाज के लिए आगे नहीं आ पा रहे हैं। साथ ही, कई क्लीनिकों में मरीजों को अलग रखने की सही व्यवस्था भी नहीं है।
वैक्सीन के परीक्षण के बीच कांगो में अनाज की कमी
इबोला के इस प्रकोप के अलावा, कांगो में करीब 2.90 करोड़ लोग खाने की भारी किल्लत से जूझ रहे हैं। यहां जारी संघर्ष और इबोला के कारण लगाई गई पाबंदियों ने हालात को और भी खराब कर दिया है।
दुनियाभर की स्वास्थ्य टीमें यहां जरूरी सामान पहुंचाने और नई वैक्सीन का परीक्षण करने में लगी हैं। हालांकि, मानवीय संकट के बीच किसी बीमारी से निपटना एक बहुत मुश्किल काम है, जिसके लिए तुरंत वैश्विक मदद की आवश्यकता है।