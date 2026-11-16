कांगो में इबोला के प्रकोप के साथ भूखमरी की समस्या, अब तक 5,000 से अधिक मौतें

कांगो अपने इतिहास के सबसे बड़े इबोला प्रकोप से जूझ रहा है। मई से अब तक 11,376 लोग इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं, जबकि 5,568 लोगों की मौत हो चुकी है।

इस वायरस से निपटने की लड़ाई में लगातार हो रही हिंसा और चरमराती स्वास्थ्य व्यवस्था बड़ी रुकावटें पैदा कर रही है। बहुत से लोग इलाज केंद्रों के बाहर ही दम तोड़ रहे हैं।

इसकी एक बड़ी वजह यह है कि अफवाहों के कारण वे इलाज के लिए आगे नहीं आ पा रहे हैं। साथ ही, कई क्लीनिकों में मरीजों को अलग रखने की सही व्यवस्था भी नहीं है।