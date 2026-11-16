दोबारा नामांकन के लिए फॉर्म-6 भरने वाले मतदाताओं पर केस नहीं चलेगा

चुनाव आयोग ने बताया, दोबारा नामांकन के लिए फॉर्म-6 भरने वाले मतदाताओं पर केस नहीं चलेगा

लेखन गजेंद्र 11:17 am Nov 16, 202611:17 am

क्या है खबर?

चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जो मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान सूची से हटाए जा चुके हैं, अगर वो नाम जुड़वाने के लिए दोबारा फॉर्म-6 भरते हैं तो उन पर कोई मुकदमा नहीं होगा। आयोग ने यह बयान मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के कामकाज से जुड़ी एक याचिका के जवाब में 14 नवंबर को अपनी पूरक हलफनामे में दिया है। आयोग इससे पहले भी एक हलफनामा दायर कर चुका है।