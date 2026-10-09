कैंसर के 23 लाख मामले संक्रमण से जुड़े, लैंसेट के अध्ययन से खुलासा

लेंसेट ऑन्कोलॉजी के एक नए अध्ययन से पता चला है कि 2024 में दुनिया भर में करीब 23 लाख नए कैंसर के मामले संक्रमण से जुड़े थे, यानी हर 8 में से एक कैंसर का मामला संक्रमण से जुड़ा था।

अध्ययन में बताया गया कि यह मामले रोके जा सकने वाले थे। इसकी शुरुआती पहचान और सही इलाज के महत्व को बताती है।

कैंसर के कारणों में जो संक्रमण बताया गया है, उसमें हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, एचपीवी (HPV), हेपेटाइटिस बी और सी, और एपस्टीन-बार वायरस जैसे इन्फेक्शन कई पेट, लिवर और सर्वाइकल कैंसर की बड़ी वजह होते हैं।