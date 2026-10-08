नाना पाटेकर की पारिवारिक जिंदगी रही बेहद उतार-चढ़ाव भरी

नाना पाटेकर के परिवार में कौन-कौन? जानें पत्नी से लेकर बेटे तक की पूरी कहानी

लेखन अंशिका शुक्ला 04:36 pm Oct 08, 202604:36 pm

क्या है खबर?

नाना पाटेकर का दिल का दौरा पड़ने की वजह से निधन हो गया है। उनका जन्म महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के मुरुड-जंजीरा में एक मराठी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम गजानन था, जिनका निधन तब हुआ था, जब नाना 28 साल के थे। वहीं उनकी मां का नाम निर्मला था, जिनका निधन 2019 में हुआ था। नाना कुल 7 भाई-बहनों में से एक थे। हालांकि, उनके 5े भाई-बहनों की बचपन में ही मौत हो गई थी।