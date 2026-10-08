ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए दक्षिण अफ्रीका की प्लेइंग इलेवन घोषित, रबाडा बाहर

नॉर्किया ने मार्च 2023 के बाद कोई टेस्ट मैच नहीं खेला है। वह पीठ और कूल्हे की चोटों से जूझते रहे हैं।

वेस्टइंडीज के खिलाफ वह मुकाबला उनका आखिरी प्रथम श्रेणी मैच भी था।

32 वर्षीय नॉर्किया हाल ही में पहली यूरोपीय टी-20 लीग में रॉटरडैम डॉकर्स के लिए खेले थे। टेस्ट से पहले अभ्यास सत्रों में उन्होंने तेज गेंदबाजी से प्रभावित किया।

रबाडा की गैरमौजूदगी में उनकी अतिरिक्त गति ने डेन पैटरसन और गेराल्ड कोएत्जी पर उन्हें तरजीह दिलाई।