जानिए नाना पाटेकर के बेटे मल्हार कौन हैं

नाना पाटेकर के बेटे मल्हार कौन हैं? सिनेमा से जुड़े; लेकिन चकाचौंध से रहते दूर

लेखन ज्योति सिंह 04:24 pm Oct 08, 202604:24 pm

क्या है खबर?

दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर के निधन से उनके बेटे मल्हार पाटेकर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। 8 अक्टूबर की दोपहर वह अपने पिता को देखने गोवा के अस्पताल पहुंचे, जहां से उनका भावुक कर देने वाला वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया। मल्हार ने अस्पताल पहुंचकर सभी औपचारिकताएं पूरी कीं, जिसके बाद उनके पिता का पार्थिव शरीर उन्हें साैंपा गया। बता दें, जिस वक्त नाना ने दम तोड़ा था, उस वक्त उनका परिवार मौजूद नहीं था।