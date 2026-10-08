दिल्ली में CJP के प्रदर्शन से पहले केंद्र की तैयारी (फाइल तस्वीर)

दिल्ली में CJP के प्रदर्शन से पहले केंद्र की तैयारी; बैरिकेडिंग का पहरा, 23,000 जवान तैनात

लेखन गजेंद्र 04:36 pm Oct 08, 202604:36 pm

क्या है खबर?

दिल्ली में 10 अक्टूबर को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है, जिसको लेकर केंद्र सरकार अलर्ट हो गई है। NDTV के मुताबिक, गृह मंत्रालय ने 8 से 12 अक्टूबर के बीच 221 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) की तैनाती को मंजूरी दे दी है। यहां 23,000 सुरक्षा कर्मी तैनात करने की तैयारी है। दिल्ली की सभी सीमाओं और बसों में भी निगरानी बढ़ा दी गई है।