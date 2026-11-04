ईरानी सेना का दावा, होर्मुज में 4 तेल टैंकर बारूदी सुरंगों से तबाह

ईरान ने यह भी बताया कि उसने इसी इलाके में 2 और जहाजों को रोका है और एक ड्रोन को मार गिराया है। यह सारी घटनाएं हाल ही में हुए अमेरिकी सैन्य हमलों के ठीक बाद हुई हैं।

इन घटनाओं से ईरान और अमेरिका के बीच महीनों से चल रही तनातनी और भी गहरी हो गई है। एक तरफ तो ईरान के राष्ट्रपति बार-बार टकराव की बजाय बातचीत करने की अपील कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका के साथ उनकी बातचीत में अब तक कोई खास प्रगति नहीं हुई है।

अमेरिका में मध्यावधि चुनाव के बाद ईरान में हमले की संभावना है।