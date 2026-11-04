ईरानी सेना का दावा, होर्मुज में 4 तेल टैंकर बारूदी सुरंगों से तबाह
अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर (IRGC) ने दावा किया है कि होर्मुज जलडमरूमध्य में 4 तेल टैंकर समुद्री खदानों की चपेट में आकर तबाह हो गए।
उसने बताया कि इन टैंकरों में आग लग गई, जिससे इस बेहद अहम वैश्विक शिपिंग मार्ग पर तनाव काफी बढ़ गया है।
यह इलाका दुनिया भर के तेल के आवागमन का एक मुख्य रास्ता है। ईरान इस क्षेत्र पर कड़ी निगरानी रखता है, खासकर ऐसे समय में जब क्षेत्रीय तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है।
ईरान ने जहाज रोकने और ड्रोन गिराने की जानकारी दी
ईरान ने यह भी बताया कि उसने इसी इलाके में 2 और जहाजों को रोका है और एक ड्रोन को मार गिराया है। यह सारी घटनाएं हाल ही में हुए अमेरिकी सैन्य हमलों के ठीक बाद हुई हैं।
इन घटनाओं से ईरान और अमेरिका के बीच महीनों से चल रही तनातनी और भी गहरी हो गई है। एक तरफ तो ईरान के राष्ट्रपति बार-बार टकराव की बजाय बातचीत करने की अपील कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका के साथ उनकी बातचीत में अब तक कोई खास प्रगति नहीं हुई है।
अमेरिका में मध्यावधि चुनाव के बाद ईरान में हमले की संभावना है।