ईरान ने पश्चिमी एशिया में अशांति के लिए अमेरिका-इजरायल को जिम्मेदार ठहराया

ईरान ने इजरायल की शांति के प्रति प्रतिबद्धता पर भी संदेह जताया है। ईरान का कहना है कि अरब क्षेत्रों में इजरायल के लगातार सैन्य अभियान और गाजा में बढ़ती आम नागरिकों की मौतें इस बात को साबित करती हैं।

दूतावास ने इस विचार को पूरी तरह गलत बताया कि गाजा और लेबनान के लोग सिर्फ किसी और के इशारे पर काम कर रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि ये लोग अपने बुनियादी अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

ईरान ने आतंकवाद से लड़ने के तरीकों में दोहरा रवैया अपनाने की भी आलोचना की, खासकर सीरिया में कुछ सशस्त्र समूहों को इजरायल से कथित तौर पर समर्थन मिलने के मुद्दे पर।

साथ ही, ईरान ने यह भी दोहराया कि प्रतिबंधों के बावजूद वह अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता (देश की आजादी) की रक्षा के लिए हमेशा तैयार है।