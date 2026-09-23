नेपाल बाढ़: 275 भारतीय अब भी लापता, पहचान के लिए जुटी भारतीय DNA टीम
इसी साल 26 अगस्त को नेपाल में भीषण बाढ़ आई थी, जिसके बाद अब भारत से एक फोरेंसिक टीम काठमांडू पहुंच गई है।
यह टीम लापता लोगों की पहचान करने में नेपाल की मदद करेगी। नेपाल-तिब्बत सीमा के पास से शुरू हुई इस आपदा ने भोटेकोशी नदी के साथ नीचे बहते हुए कई गांवों और कस्बों को भारी नुकसान पहुंचाया।
टीम इस समय करीब 3,000 DNA सैंपल की जांच कर रही है। अब तक उन्होंने 1,200 से ज्यादा\ DNA प्रोफाइल तैयार कर लिए हैं, ताकि पहचान का काम तेजी से हो सके।
नेपाल बाढ़ में 275 भारतीय लापता
लापता लोगों का पता लगाने के लिए भारतीय एक्सपर्ट नेपाल की प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर DNA जांच कर रहे हैं। इन लापता लोगों में 275 भारतीय नागरिक और भारतीय समुदाय के कई अन्य लोग शामिल हैं।
इस बाढ़ से घरों, सड़कों और जल-विद्युत परियोजनाओं को भी काफी नुकसान पहुंचा है। दोनों देशों को उम्मीद है कि इस साझा कोशिश से परिवारों को जल्द ही अपने सवालों के जवाब मिल पाएंगे। वहीं, वे स्थानीय अधिकारियों से आने वाली नई जानकारी का इंतजार कर रहे हैं।