नेपाल बाढ़: 275 भारतीय अब भी लापता, पहचान के लिए जुटी भारतीय DNA टीम

इसी साल 26 अगस्त को नेपाल में भीषण बाढ़ आई थी, जिसके बाद अब भारत से एक फोरेंसिक टीम काठमांडू पहुंच गई है।

यह टीम लापता लोगों की पहचान करने में नेपाल की मदद करेगी। नेपाल-तिब्बत सीमा के पास से शुरू हुई इस आपदा ने भोटेकोशी नदी के साथ नीचे बहते हुए कई गांवों और कस्बों को भारी नुकसान पहुंचाया।

टीम इस समय करीब 3,000 DNA सैंपल की जांच कर रही है। अब तक उन्होंने 1,200 से ज्यादा\ DNA प्रोफाइल तैयार कर लिए हैं, ताकि पहचान का काम तेजी से हो सके।