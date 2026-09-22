'द वन' को सेंसर बोर्ड से प्रमाणपत्र मिला

सिद्धार्थ मल्होत्रा की 'द वन' को सेंसर बोर्ड ने दिखाई हरी झंडी, फिल्म को मिला प्रमाणपत्र

लेखन ज्योति सिंह 03:18 pm Sep 22, 202603:18 pm

क्या है खबर?

सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की आगामी फिल्म 'द वन- फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' चर्चा में है। ताजा अपडेट है कि सिनेमाघरों में आने से 3 दिन पहले, इसने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) से मामूली काट-छांट के बाद प्रमाणपत्र हासिल कर लिया है। दीपक कुमार मिश्रा के निर्देशन में बनी 'द वन' अलौकिक लोककथा पर आधारित एक पौराणिक-थ्रिलर है। इसका निर्माण बालाजी मोशन पिक्चर्स और द वायरल फीवर ने मिलकर किया है।