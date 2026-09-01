नेपाल आपदा: DNA से की जा रही शवों की पहचान, दूतावास ने दी हर प्रयास की जानकारी

नेपाल की 9 चरणों वाली प्रक्रिया में दस्तावेजो की जांच, पोस्टमार्टम और तस्वीरों से पहचान की पुष्टि करना शामिल है। यदि इससे पहचान नहीं हो पाती, तो अधिकारी शवों से DNA सैंपल लेते हैं। ऐसे में मृतक के सीधे संबंधी (करीबी रिश्तेदार) अपने DNA प्रोफाइल ईमेल के जरिए भेज सकते हैं या नेपाली अधिकारियों द्वारा मांगी गई शुरुआती जानकारी के साथ ब्लड सैंपल दे सकते हैं। भारतीय दूतावास ने इस मुश्किल घड़ी में परिवारों की मदद के लिए व्हाट्सऐप सहित कई हेल्पलाइन भी शुरू की हैं।