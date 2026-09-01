नेपाल आपदा: DNA से की जा रही शवों की पहचान, दूतावास ने दी हर प्रयास की जानकारी
नेपाल-तिब्बत सीमा के पास 26 अगस्त को आई भयानक बाढ़ के बाद नेपाल में भारतीय दूतावास ने उन परिवारों के लिए कुछ साफ तरीके बताए हैं, जिनकी मदद से वे आपदा में बिछड़ गए अपने प्रियजनों की पहचान कर सकें और उन्हें घर ला सकें। इस आपदा में सैकड़ों जानें गईं, हजारों लोग अब भी लापता हैं और उत्तरी-मध्य नेपाल में भारी तबाही हुई है।
नेपाल में पहचान प्रक्रिया: DNA और हेल्पलाइन भी शामिल
नेपाल की 9 चरणों वाली प्रक्रिया में दस्तावेजो की जांच, पोस्टमार्टम और तस्वीरों से पहचान की पुष्टि करना शामिल है। यदि इससे पहचान नहीं हो पाती, तो अधिकारी शवों से DNA सैंपल लेते हैं। ऐसे में मृतक के सीधे संबंधी (करीबी रिश्तेदार) अपने DNA प्रोफाइल ईमेल के जरिए भेज सकते हैं या नेपाली अधिकारियों द्वारा मांगी गई शुरुआती जानकारी के साथ ब्लड सैंपल दे सकते हैं। भारतीय दूतावास ने इस मुश्किल घड़ी में परिवारों की मदद के लिए व्हाट्सऐप सहित कई हेल्पलाइन भी शुरू की हैं।
DNA पहचान और वापसी तक अस्थाई दफन
स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचने के लिए शवों को अस्थायी तौर पर तब तक दफनाया जाएगा, जब तक DNA मिलान से उनकी पहचान की पुष्टि नहीं हो जाती। एक बार पहचान हो जाने पर दूतावास स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर अवशेषों को बिना किसी परेशानी के सौंपने और उनके वतन भेजने का काम करता है।