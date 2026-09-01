दीपक डोबरियाल के ये किरदार जीत लेंगे दिल, OTT पर झटपट देख डालें फिल्में

साल 2020 में रिलीज हुई कॉमेडी ड्रामा फिल्म 'अंग्रेजी मीडियम' में दीपक गोपी के किरदार में नजर आए थे। इरफान खान के साथ फिल्म में लोगों ने उन्हें भी खूब पसंद किया था। आप इस फिल्म को जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं।

हॉरर कॉमेडी फिल्म 'भेड़िया' साल 2022 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में दीपक ने पांडा की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म में दीपक ने सबको खूब हंसाया था। आप इसे जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं।