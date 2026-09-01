नेपाल में बाढ़ से अब तक 950 से अधिक मौत, 4,500 से अधिक लोग लापता
क्या है खबर?
नेपाल में भयावह बाढ़ को आए एक हफ्ता बीत गया है। अब तक 950 से अधिक लोगों की मौत की खबर है और लापता लोगों की संख्या 4,500 से अधिक है। नेपाल के बचावकर्मी कीचड़ और मलबे के बीच दुर्गम इलाकों में लोगों को खोज रहे हैं। तिब्बत सीमा से जुड़े कई इलाकों में दूर-दूर तक सिर्फ मलबा नजर आ रहा है। कुछ शव भारत भी बहकर आए हैं। यहां की नदियों से 17 शव बरामद किए गए हैं।
बाढ़
जल विद्युत परियोजना में श्रमिकों को बचाने की कोशिश
नेपाल के रसुवा जिले में कई जल विद्युत परियोजना की सुरंगों के अंदर फंसे हुए श्रमिकों तक पहुंचने के लिए बचाव दल काम कर रहे हैं।
सोमवार को रसुवागढ़ी परियोजना सुरंग में काफी ढूंढने के बाद बचाव दल को कोई भी श्रमिक नहीं मिला। यहां किसी के जीवित बचने की संभावना नहीं है।
हालांकि, अभी भी 900 श्रमिक लापता हैं। नेपाल ने 20,600 बचाव कर्मी तैनात हैं, जबकि प्रभावित क्षेत्रों से 3,100 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है।
प्रभाव
नेपाल में 17,000 से अधिक बच्चे प्रभावित
UNICEF की ओर से बताया गया कि त्रिशूली और भोटेकोशी नदी गलियारों में आई इस आपदा से अनुमानित 17,000 बच्चे सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं।
उसने आपदा से बचे बच्चों में बीमारी, कुपोषण, शोषण और सदमे के बढ़े हुए खतरों की चेतावनी दी है।
काठमांडू पोस्ट ने शिक्षा मंत्रालय के हवाले से बताया कि प्रभावित जिलों में 250 छात्र और 19 शिक्षक लापता हैं। इसमें 17 छात्रों और 10 शिक्षकों के बह जाने की पुष्टि हो चुकी है।