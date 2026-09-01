नेपाल में बाढ़ से अब तक 950 से अधिक मौत

नेपाल में बाढ़ से अब तक 950 से अधिक मौत, 4,500 से अधिक लोग लापता

लेखन गजेंद्र 11:37 am Sep 01, 202611:37 am

क्या है खबर?

नेपाल में भयावह बाढ़ को आए एक हफ्ता बीत गया है। अब तक 950 से अधिक लोगों की मौत की खबर है और लापता लोगों की संख्या 4,500 से अधिक है। नेपाल के बचावकर्मी कीचड़ और मलबे के बीच दुर्गम इलाकों में लोगों को खोज रहे हैं। तिब्बत सीमा से जुड़े कई इलाकों में दूर-दूर तक सिर्फ मलबा नजर आ रहा है। कुछ शव भारत भी बहकर आए हैं। यहां की नदियों से 17 शव बरामद किए गए हैं।