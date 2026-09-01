ओरेकल में एक बार फिर बड़े स्तर पर छंटनी हो सकती है

ओरेकल में आज हो सकती है बड़ी छंटनी? 3,000 कर्मचारियों की नौकरी पर खतरा

लेखन बिश्वजीत कुमार 11:37 am Sep 01, 202611:37 am

क्या है खबर?

टेक कंपनी ओरेकल में एक बार फिर बड़े स्तर पर छंटनी हो सकती है। इकोनॉमिक टाइम्स (ET) की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में करीब 2,000 से 3,000 कर्मचारियों की नौकरी जा सकती है। 1 सितंबर को छंटनी शुरू होने की संभावना बताई जा रही है। हालांकि, ओरेकल ने अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। भारत में कंपनी के करीब 30,000 कर्मचारी हैं। ऐसे में यह कटौती कंपनी के भारतीय कर्मचारियों के लिए बड़ी चिंता बन सकती है।