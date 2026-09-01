ओरेकल में आज हो सकती है बड़ी छंटनी? 3,000 कर्मचारियों की नौकरी पर खतरा
क्या है खबर?
टेक कंपनी ओरेकल में एक बार फिर बड़े स्तर पर छंटनी हो सकती है। इकोनॉमिक टाइम्स (ET) की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में करीब 2,000 से 3,000 कर्मचारियों की नौकरी जा सकती है। 1 सितंबर को छंटनी शुरू होने की संभावना बताई जा रही है। हालांकि, ओरेकल ने अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। भारत में कंपनी के करीब 30,000 कर्मचारी हैं। ऐसे में यह कटौती कंपनी के भारतीय कर्मचारियों के लिए बड़ी चिंता बन सकती है।
तारीख
1 सितंबर की तारीख क्यों मानी जा रही अहम?
रिपोर्टों के मुताबिक, ओरेकल ने मैनेजरों से उन कर्मचारियों की सूची तैयार करने को कहा था, जो छंटनी से प्रभावित हो सकते हैं।
कुछ टीमों में कटौती का आंकड़ा दोहरे अंक के प्रतिशत तक पहुंचने की बात कही गई है। कंपनी का उद्देश्य नए वित्तीय दौर की शुरुआत के साथ पेरोल खर्च कम करना बताया जा रहा है।
इसी वजह से कर्मचारियों की नजर 1 सितंबर पर है। हालांकि, सुबह ईमेल आने की चर्चाएं कंपनी की आधिकारिक घोषणा नहीं हैं।
AI
AI पर भारी खर्च के बीच कर्मचारियों में कटौती
ओरेकल में छंटनी की खबर ऐसे समय आई है, जब कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़े डाटा सेंटर और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा खर्च कर रही है।
कंपनी अपने विस्तार के लिए कर्ज भी ले रही है। रिपोर्ट के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2026 में ओरेकल के कर्मचारियों की संख्या करीब 13 प्रतिशत घटकर 1.41 लाख रह गई थी।
इस दौरान कंपनी को पुनर्गठन पर लगभग 1.84 अरब डॉलर का सेवरेंस और एग्जिट खर्च भी उठाना पड़ा था।
छंटनी
पहले भी हो चुकी है ओरेकल में छंटनी
ओरेकल में मार्च के दौरान भी दुनियाभर में बड़ी संख्या में कर्मचारियों की छंटनी हुई थी।
उस समय कई कर्मचारियों को सुबह-सुबह ईमेल के जरिए नौकरी जाने की जानकारी मिली थी। अब 1 सितंबर की संभावित कटौती को उसी घटनाक्रम से जोड़कर देखा जा रहा है।
दूसरी ओर, माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में करीब 500 कर्मचारियों को परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट प्लान में रखा है। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि PIP का मतलब अपने आप नौकरी जाना नहीं होता।