IIT-मद्रास के छात्रों को गेम बनाने की ट्रेनिंग देगी क्राफ्टन

IIT-मद्रास के छात्रों को गेम बनाने की ट्रेनिंग देगी क्राफ्टन, शुरू की नई पहल

लेखन बिश्वजीत कुमार 11:17 am Sep 01, 202611:17 am

क्या है खबर?

दक्षिण कोरिया की गेमिंग कंपनी क्राफ्टन ने भारत में गेम डेवलपमेंट टैलेंट को बढ़ावा देने की नई पहल शुरू की है। कंपनी ने 1 सितंबर को KIGI एकेडमी लॉन्च की, जिसका उद्देश्य छात्रों को गेम बनाने का व्यावहारिक अनुभव देना है। क्राफ्टन का कहना है कि भारत में गेमिंग का बड़ा बाजार होने के बावजूद यहां कम गेम बनते हैं। नई पहल के जरिए कंपनी छात्रों को प्रोग्रामिंग के साथ डिजाइन, UI और यूजर एक्सपीरियंस जैसी जरूरी चीजें भी सिखाएगी।