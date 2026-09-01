बांग्लादेश को बड़ा झटका, तेज गेंदबाज नाहिद राणा चोट के कारण एशियाई खेलों से हुए बाहर

जिम्बाब्वे दौरे पर चोटिल हुए राणा ने 6 सप्ताह के आराम के बाद हाल ही में अभ्यास शुरू किया था। हालांकि, उनके पुनर्वास को ध्यान में रखते हुए उन्हें टीम से बाहर रखा गया है।

BCB के मुख्य चयनकर्ता हबीबुल बशर ने कहा, "हम पुनर्वास प्रक्रिया के चलते राणा के नाम पर एशियाई खेलों के लिए विचार नहीं कर रहे हैं। हम इस समय उनके स्वास्थ्य के साथ कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते। वह अफगानिस्तान सीरीज से वापसी करेंगे।"