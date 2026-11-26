नेपाल बाढ़ में लापता 213 भारतीयों के परिवारों से दूतावास ने मांगी अंतिम पुष्टि
लेखन गजेंद्र
नेपाल में अगस्त में आई भयावह बाढ़ में लापता 213 भारतीयों के परिवारों से एक सूची की समीक्षा करने और उसकी पुष्टि करने को कहा है।
नेपाली अधिकारियों ने बाढ़ के बाद यह सूची साझा की थी। परिवारों के पास 2 दिसंबर, 2026 तक का समय है कि वे इसमें कोई गलती या नई जानकारी बता सकें।
यह कदम यह तय करने में मदद करेगा कि किसे आधिकारिक तौर पर मृत घोषित किया जाएगा।
नेपाल की आपदा एजेंसी ने जारी की लापता लोगों की सूची
नेपाल की आपदा एजेंसी ने बाढ़ के बाद राहत कार्यों के तहत यह सूची जारी की है। इस काम में भारतीय दूतावास के साथ मिलकर काम किया गया है।
अभी सटीक जानकारी मिलने से परिवारों को राहत मिलेगी और सरकारी रिकॉर्ड भी सही रहेंगे। भारत सरकार ने मृतकों की पहचान के लिए अपनी एजेंसियों को भी काम पर लगाया था।
बता दें कि भोटेकोशी में आई बाढ़ के कारण 1,400 से अधिक लोग मारे गए थे और 5,000 से अधिक लोग लापता हैं।