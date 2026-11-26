नेपाल की आपदा एजेंसी ने बाढ़ के बाद राहत कार्यों के तहत यह सूची जारी की है। इस काम में भारतीय दूतावास के साथ मिलकर काम किया गया है।

अभी सटीक जानकारी मिलने से परिवारों को राहत मिलेगी और सरकारी रिकॉर्ड भी सही रहेंगे। भारत सरकार ने मृतकों की पहचान के लिए अपनी एजेंसियों को भी काम पर लगाया था।

बता दें कि भोटेकोशी में आई बाढ़ के कारण 1,400 से अधिक लोग मारे गए थे और 5,000 से अधिक लोग लापता हैं।