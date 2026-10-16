दुबई में फर्जी वीजा बनाने वालों से सावधान रहने की अपील, भारतीय दूतावास ने जारी किया अलर्ट

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के दुबई में फर्जी वीजा बनाने वाले गिरोह और नकली माइग्रेशन एजेंसियों के सक्रिय होने से ठगी का खतरा बढ़ गया है।

इसे देखते हुए भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास ने भारतीयों को इस तरह के लोगों से सावधान रहने की चेतावनी दी है। ऐसे कई मामले सामने आने की बात कही जा रही है।

बताया जा रहा है कि ये धोखेबाज सोशल मीडिया पर विदेश में नौकरी और रेजिडेंसी वीजा का झांसा देते हैं। लोग इनके चक्कर में पैसे दे देते हैं, लेकिन उन्हें न तो कोई सेवा मिलती है और न ही उनका पैसा वापस मिल पाता है।