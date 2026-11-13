UAE में भीषण सड़क हादसे में केरल के 3 भाई-बहन की मौत

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के फुजैरा में हुए एक बड़े सड़क हादसे के बाद दुबई में मौजूद भारतीय वाणिज्य दूतावास पीडि़त परिवारों की मदद के लिए आगे आया है।

इस दर्दनाक हादसे में 18 गाड़ियां और 5 ट्रक आपस में भिड़ गए थे, जिसमें कम से कम 14 लोगों की जान चली गई। मरने वालों में 3 भारतीय नागरिक भी शामिल हैं, जो केरल से हैं।

दूतावास ने इस घटना पर दुख जताया है और UAE के अधिकारियों के साथ मिलकर प्रभावित लोगों की हरसंभव मदद कर रहा है।