नेपाल में आपदा: भारतीय सेना ने सुरंग में 185 मीटर तक बिछाई रस्सियां, नेपाली बलों के साथ शुरू किया बचाव अभियान

भारतीय तकनीकी टीमों ने हाइड्रोपावर सुरंग के प्रवेश द्वार पर सुरक्षा रस्सियां लगाई हैं। ये रस्सियां अस्थिर हिस्सों में 185 मीटर तक अंदर तक बिछाई गई हैं। नेपाल में भारत के राजदूत ने मुख्य बचाव केंद्र पर टीमों के काम की समीक्षा की और स्थानीय अधिकारियों के साथ रसद व्यवस्था पर भी चर्चा की। यह बचाव अभियान भारत और नेपाल के बीच आपदा के समय मदद के पुराने रिश्तों को दिखाता है। दोनों देश सालों से एक-दूसरे का साथ देते रहे हैं, जैसा कि 2015 के भूकंप के दौरान भी देखा गया था। यह दर्शाता है कि मुश्किल घड़ी में दोनों देश हमेशा एक-दूसरे के साथ खड़े रहते हैं।