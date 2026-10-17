होर्मुज में सुपरटैंकर विस्फोट: ईरान की सख्ती से वैश्विक व्यापार पर गहराया संकट

यह सिर्फ एक जहाज की बात नहीं है। दरअसल, इस साल की शुरुआत में अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद से इस अहम व्यापार मार्ग पर तनाव लगातार बढ़ रहा है। ईरान ने इस जलडमरूमध्य पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली है, जो दुनिया भर में तेल के परिवहन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ईरान की तरफ से लगातार मिल रही चेतावनियों के साथ ही काला सागर और लाल सागर जैसे इलाकों में भी ऐसे ही खतरे सामने आ रहे हैं। इससे सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं कि यह सब वैश्विक व्यापार पर क्या असर डालेगा।