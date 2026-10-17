होर्मुज में सुपरटैंकर विस्फोट: ईरान की सख्ती से वैश्विक व्यापार पर गहराया संकट
ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक, होर्मुज जलडमरूमध्य में एक विशाल तेल सुपरटैंकर समुद्री बारूदी सुरंग से टकराने के बाद फट गया। बताया गया कि यह जहाज अपना ट्रैकिंग सिस्टम बंद करके चोरी-छिपे निकल रहा था, जिस पर नजर रखी जा रही थी। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने चेतावनी दी है कि कोई भी अनाधिकृत जहाज ऐसा करने की कोशिश करेगा, तो उसे गंभीर अंजाम भुगतने होंगे।
ईरान ने जलडमरूमध्य पर बढ़ाई सख्ती
यह सिर्फ एक जहाज की बात नहीं है। दरअसल, इस साल की शुरुआत में अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद से इस अहम व्यापार मार्ग पर तनाव लगातार बढ़ रहा है। ईरान ने इस जलडमरूमध्य पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली है, जो दुनिया भर में तेल के परिवहन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ईरान की तरफ से लगातार मिल रही चेतावनियों के साथ ही काला सागर और लाल सागर जैसे इलाकों में भी ऐसे ही खतरे सामने आ रहे हैं। इससे सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं कि यह सब वैश्विक व्यापार पर क्या असर डालेगा।