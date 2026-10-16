तिरंगा मार्च के दौरान आज कनॉट प्लेस पर क्या-क्या हुआ? 

CJP, छात्र संगठन और सिविल सोसाइटी के आह्वान के बाद नई दिल्ली नगर निगम (NDMC) ने गुरुवार शाम को ही एक आदेश जारी कर सेंट्रल पार्क को 16 और 17 अक्टूबर के लिए बंद कर दिया था।

इसके बाद, शुक्रवार सुबह से ही कनॉट प्लेस पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों का कड़ा पहरा दिखा। यहां कुछ दुकानें खुली थी, जबकि कई बंद थीं।

कनॉट प्लेस में लोगों की भीड़ भी कम दिखी। पिछले दिनों के मुकाबले पुलिस बल कम था।