भारतीय महिला टीम ने पहले टी-20 में जिम्बाब्वे को 4 विकेट से हराया, ये बने रिकॉर्ड्स 

भारतीय गेंदबाजों ने कमाल का प्रदर्शन किया।

क्रांती गौड़ ने 2 ओवर में 16 रन देकर एक विकेट लिया। वहीं, नंदनी शर्मा ने 4 ओवर में सिर्फ 11 रन देकर 2 विकेट अपने नाम किए। उनकी इकॉनमी रेट 2.80 की रही।

शफाली वर्मा ने 3 ओवर में 20 रन दिए, लेकिन उन्हें एक भी सफलता नहीं मिली। दीप्ति ने 4 ओवर में 22 रन दिए। उन्हें भी कोई विकेट नहीं मिला।

अरुंधति रेड्डी और श्री चरणी को एक-एक सफलता मिली।