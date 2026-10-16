टेस्ट और वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है (फाइल तस्वीर)

न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट और वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान, इन्हें मिला मौका

लेखन आदर्श कुमार 09:05 pm Oct 16, 202609:05 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की चयन समिति ने न्यूजीलैंड के आगामी दौरे के लिए वनडे और टेस्ट टीमों का ऐलान कर दिया है। पहले 3 वनडे मैचों में शुभमन गिल भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे, जबकि आखिरी 2 वनडे मुकाबलों के लिए श्रेयस अय्यर को टीम की कमान सौंपी गई है। आकाश दीप, साई सुदर्शन, नितीश रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर की टेस्ट टीम में वापसी हुई है। भारतीय टीम 2019 के बाद पहली बार न्यूजीलैंड में टेस्ट क्रिकेट खेलेगी।