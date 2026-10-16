आदित्य-L1 ने सूर्य के विस्फोटों को समझने में की मदद

आदित्य-L1 ने यूरोप के मिशन के साथ मिलकर खोला सूर्य के विस्फोटों का राज

लेखन बिश्वजीत कुमार 07:37 pm Oct 16, 202607:37 pm

क्या है खबर?

भारत के आदित्य-L1 मिशन और यूरोप के प्रोबा-3 अंतरिक्ष यान ने मिलकर सूर्य से निकलने वाले शक्तिशाली विस्फोटों के बारे में नई जानकारी जुटाई है। वैज्ञानिकों ने दोनों मिशनों से मिले आंकड़ों का अध्ययन कर समझने की कोशिश की कि ये विस्फोट शुरुआती दौर में कैसे विकसित होते हैं। इनसे मिलने वाली जानकारी भविष्य में उपग्रहों, संचार व्यवस्था और पृथ्वी के आसपास के अंतरिक्ष पर पड़ने वाले असर का अनुमान लगाने में मदद कर सकती है।