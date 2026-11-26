AI को बहुत ज्यादा कंप्यूटिंग पावर की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब है कि धरती पर बने सामान्य डेटा सेंटर बहुत सारी ऊर्जा खर्च करते हैं और उन्हें ठंडा रखने के लिए भारी-भरकम इंतजाम चाहिए होते हैं।

स्पेसएक्स इस चुनौती का सामना करना चाहता है। वे अपने इन नए सैटेलाइट डेटा सेंटरों को सोलर पावर से चलाएंगे और जानकारी वापस धरती पर भेजने के लिए हाई-स्पीड ऑप्टिकल लिंक का इस्तेमाल करेंगे।

FCC के तय शेड्यूल के मुताबिक, स्पेसएक्स को नवंबर 2033 तक लॉन्चिंग शुरू करनी होगी। यह डेटा को प्रोसेस करने के तरीके में एक बिल्कुल नए दौर की शुरुआत कर सकता है।