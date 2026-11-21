24 से 30 नवंबर के बीच देश में 59.6 लाख लोगों के हवाई यात्रा करने का अनुमान है, जिसके चलते सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी रहेगी। भले ही अधिकारी अभी किसी खास या पुख्ता खतरे की बात नहीं कह रहे हैं, लेकिन एजेंसियां एयरलाइंस के साथ जानकारी साझा कर रही हैं और उनसे किसी भी असामान्य चीज पर सतर्क रहने को कह रही हैं। यात्रियों को बढ़ी हुई चौकसी देखने को मिल सकती है, लेकिन उन्हें यह समझना होगा कि अधिकारी छुट्टियों के इस मौसम में उड़ानों को सुरक्षित रखने पर पूरा ध्यान दे रहे हैं।