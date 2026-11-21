अल कायदा की धमकी: थैंक्सगिविंग उड़ानों से पहले FBI-DHS का बड़ा अलर्ट, लाखों यात्रियों के लिए सुरक्षा सख्त
थैंक्सगिविंग यात्रा सप्ताह की भारी भीड़ से ठीक पहले FBI और होमलैंड सुरक्षा विभाग (DHS) ने एयरलाइंस को अल कायदा से जुड़े संभावित आतंकी खतरों के बारे में आगाह किया है। यह चेतावनी तब आई है जब अल कायदा से जुड़े संगठनों ने हाल ही में अमेरिका और यहूदी हितों को निशाना बनाने का आह्वान किया है। यह आह्वान सितंबर में फ्लाईदुबई की एक फ्लाइट को हाईजैक करने की नाकाम कोशिश से प्रेरणा लेता है।
अधिकारियों को 59.6 लाख यात्रियों की उम्मीद
24 से 30 नवंबर के बीच देश में 59.6 लाख लोगों के हवाई यात्रा करने का अनुमान है, जिसके चलते सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी रहेगी। भले ही अधिकारी अभी किसी खास या पुख्ता खतरे की बात नहीं कह रहे हैं, लेकिन एजेंसियां एयरलाइंस के साथ जानकारी साझा कर रही हैं और उनसे किसी भी असामान्य चीज पर सतर्क रहने को कह रही हैं। यात्रियों को बढ़ी हुई चौकसी देखने को मिल सकती है, लेकिन उन्हें यह समझना होगा कि अधिकारी छुट्टियों के इस मौसम में उड़ानों को सुरक्षित रखने पर पूरा ध्यान दे रहे हैं।